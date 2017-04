Carrasco en Atlético zakken met bonus af naar Leicester (1-0), al is er veel te doen rond onterechte strafschop

Manu Henry

12/04/17 - 22u33

Griezmann (rechts) viert met zijn ploegmakkers na het strafschopdoelpunt © epa.

Deel één zit erop, de terugwedstrijd is gered. Yannick Carrasco heeft vanavond met Atlético Madrid een krappe 1-0 zege geboekt tegen Leicester City in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. 'Los Colchoneros' domineerden de volledige partij, maar botsten voortdurend op het stevige blok van de regerende Engelse landskampioen. Enkel op een strafschop van Griezmann, eentje die er nota bene géén was, moest doelman Schmeichel zich gewonnen geven.

Carrasco liet na 9 minuten de openingsgoal onbenut © getty.

Geen verrassingen in het basiselftal waarmee Diego Simeone uitpakte met zijn Atlético Madrid vanavond. Rode Duivel Yannick Carrasco stond dus, zoals verwacht, aan de aftrap. Aan de kant van de Engelse landskampioen was het onder meer uitkijken naar de prestatie van ex-Genkenaar Wilfred Ndidi - die met zijn power en loopvermogen Atlético in bedwang moest houden.



Baas vanaf minuut 1

Vanaf het eerste fluitsignaal werd al duidelijk welk spelbeeld een sfeervol Vicente Calderón te zien zou krijgen. Atlético eiste het leer op en zocht geduldig naar openingen in het moeilijk te ontwrichten blok van 'The Foxes'. Leicester-doelman Schmeichel écht in moeilijkheden brengen zat er echter niet in. Koke trof met een loeier al vroeg de staak en Carrasco kon een volley van dichtbij niet kadreren.



Strafschop? Nee, hoor

Iets voor het halfuur eiste ref Eriksson de hoofdrol op. Albrighton werkte Griezmann foutief ten val net buiten de zestien. De Zweedse ref had het echter anders gezien en wees resoluut naar de stip. Griezmann nam het geschenk maar wat graag aan en knalde 'Los Colcohoneros' op 1-0. Een verdiende voorsprong, maar wel eentje met een geurtje aan. Een stevig georganiseerd Leicester onderging het spel voortdurend en kreeg op offensief vlak nauwelijks iets klaar.