Veiligheid Bayern-Real extra getest na bomexplosie spelersbus Borussia Dortmund

SW

12/04/17 - 10u10 Bron: Belga

© getty.

De politie van München gaat de veiligheidsmaatregelen rond het Champions League-duel van vanavond tussen Bayern München en Real Madrid nogmaals onder de loep nemen. Dat gebeurt naar aanleiding van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund gisteren voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Daarbij raakten een speler en een agent gewond, de wedstrijd zelf werd verplaatst naar vanavond.

Een woordvoerder van de politie in München bevestigde dat de betrokkenen in de loop van de ochtend bij elkaar komen om de gevolgen van de aanval te bespreken. Ook is er al contact geweest met de politie in Dortmund. "Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat er gevaar dreigt", aldus de woordvoerder.



Na het incident in Dortmund had de Münchener politie al besloten het hotel waar de selectie van Real Madrid verblijft extra in de gaten te blijven houden. Dat gebeurde eerder op de avond ook al omdat zich nogal wat fans bij het hotel hadden gemeld.