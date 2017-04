Barca zal opnieuw 'remontada' nodig hebben na zware uitnederlaag bij Juve

© ap.

Barcelona heeft net als in Parijs een zware uitnederlaag geleden in de Champions League. In februari was PSG enkele maatjes te groot voor de Catalanen, vanavond was de Italiaanse topploeg Juventus een klasse sterker dan de troepen van Luis Enrique. In de eerste kwartfinale haalde een stug Juventus het met 3-0 van Barça. De nieuwe Argentijnse superster Dybala nam twee treffers voor zijn rekening, na de pauze diepte een beresterke Chiellini de score verder uit. Barcelona heeft een nieuwe 'remontada' nodig, net als op 8 maart tegen PSG.

Er is leven na Messi. Dybala is een naam die u moet onthouden. De nieuwe ster van het Argentijnse voetbal had met twee knappe treffers een groot aandeel in de zege tegen Barcelona. Niet toevallig tweemaal met zijn schitterende linkervoet. Na amper zes minuten kreeg hij de bal van Cuadrado en schilderde hij het leer fijntjes in de verste hoek. De verdedigers van Barcelona gaven de Argentijn wel alle ruimte, maar zelfs in die omstandigheden is het niet iedereen gegeven om een bal zo heerlijk binnen te borstelen. Halfweg de eerste helft verdubbelde Dybala de score met een fraai schot in de korte hoek. Een minuutje daarvoor was Juventus een eerste keer ontsnapt. Een voorts onzichtbare Messi verstuurde een gemeten dieptepass richting Iniesta, maar de middenvelder trapte de bal tegen de hand van Buffon.



Misser Suarez

Halfweg de tweede helft kregen we een tweede Catalaanse flits te zien. Messi gaf de bal in de loop van Suarez, maar ook de Uruguayaan beleefde niet zijn beste avondje. Hij schoof de huizenhoge kans voorlangs en liet zo de kans liggen om de terugmatch meer leven in te blazen. Op het moment van de misser stond het immers 3-0. Centrale verdediger Chiellini, aan een monsterlijke match bezig, buffelde een hoekschop via de paal binnen. Mascherano, die Chiellini op alle mogelijke manieren aan banden probeerde te leggen, kon enkel machteloos toekijken. Chiellini ontsnapte wel nog aan een duidelijke strafschop na hands in de zestien en ploegmaat Mandzukic mocht blij zijn dat hij geen tweede gele kaart kreeg. Barcelona kon geen vuist meer maken en moet volgende week woensdag hopen op een nieuw mirakel.

