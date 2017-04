Real met defensieve zorgen voor kwartfinale tegen Bayern

Door: redactie

10/04/17 - 16u40 Bron: ANP

Dani Carvajal (rechts) in duel met Yannick Carrasco tijdens de derby tegen Atletico. © getty.

Real Madrid kampt met problemen in zijn defensie voor het duel in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München van woensdag. Nadat eerder al duidelijk was dat Raphaël Varane en Pepe niet kunnen spelen, ontbrak vandaag ook Dani Carvajal op de groepstraining. Of zijn aantreden in München in gevaar is, laat de Madrileense club voorlopig in het midden. Varane heeft al langer last van een hamstringblessure. Pepe blesseerde zich zaterdag in de derby tegen Atletico Madrid aan de ribben.



Bij Bayern München trainden Robert Lewandowski, Javi Martinez en David Alaba vandaag niet met de groep mee. Lewandowski hield aan het duel tegen Borussia Dortmund een gekneusde schouder over. Martinez en Alaba werden uit voorzorg ontzien. Bayern mist in ieder geval verdediger Mats Hummels. Doelman Manuel Neuer is na een voetoperatie weer beschikbaar.