Exit City! Kompany ziet (andermaal) vanop tribune hoe De Bruyne & co zich laten ringeloren door Monaco

Manu Henry

15/03/17 - 22u36

© photo news.

Wat vooraf bestempeld werd als een aartsmoeilijke verplaatsing is vanavond voor Manchester City ook effectief uitgedraaid op een nachtmerrie. Kevin De Bruyne en co. mogen een kruis maken over de Champions League-ambities nadat ze in het Stade Louis II van Monaco met 3-1 onderuit gingen. Na het spektakelstuk in de heenwedstrijd (5-3) voldoende voor een kwartfinaleplaats voor de Monegasken - die de geblesseerde Falcao niet eens nodig hadden voor de heuse triomf. De Bruyne speelde de hele wedstrijd bij de klas van Guardiola, maar had het moeilijk om zijn stempel te drukken. Kompany was afvaller en zat niet in de selectie.

Het 18-jarig toptalent Mbappé tekende al vroeg voor de eerste treffer © epa. Monaco¿s form at home across all competitions this season:



WDWWWWDWWWWWWWLWWWWWWWWW



75 goals scored

21 wins

2 draws

1 defeat pic.twitter.com/kjWCWRmDDi — Squawka Football (@Squawka) Wed Mar 15 00:00:00 MET 2017

Simpelweg overklast in de eerste periode, Manchester City. De 'Citizens' waren nochtans gewaarschuwd, wetende dat de Monegasken 15 van hun laatste 16 thuiswedstrijden winnend konden afsluiten. De ruim 16.000 toeschouwers in het Stade Louis II kregen andermaal frivool voetbal voorgeschoteld van hun team. Monaco greep De Bruyne en co. vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel en had nog voor het halfuur virtueel de kwalificatie op zak. Eerst was er Mbappé, die al in minuut zeven de hoop een stunt nieuw leven inblies. Het amper 18-jarig wonderkind devieerde van dichtbij het leer in doel: 1-0. City had op offensief vlak niets in de pap te brokken en ook Kevin De Bruyne kreeg zijn ploeg niet op sleeptouw. De 2-0 van Fabinho, iets voor het halfuur, was een logisch gevolg van het meesterschap van de klas van Jardim. City in nauwe schoentjes bij de rust.



Van de hemel naar de hel

Guardiola stuurde bij in de kleedkamer en schoof De Bruyne een rijtje achteruit. De mayonaise leek te pakken en City toonde een ander gelaat na de pauze. Agüero liet eerst nog twee grote kansen onbenut, maar twintig minuten voor affluiten was een dan al druk gesolliciteerde Subasic er aan voor de moeite. Sané was er als de kippen bij om in de herneming een schot van Sterling hoog in doel te jassen: 2-1, De Bruyne en co. virtueel geplaatst. Maar dan moest hét moment nog komen. Nauwelijks drie tellen later, minuut 76 noteren we dan, knikte Fabinho na een heerlijk aangesneden vrijschop van Lemar de 3-1 hard in doel. Manchester City van de hemel naar de hel. Een slotoffensief van de manschappen van Guardiola leverde niets meer op. Zo moet City het Europese toneel vroegtijdig verlaten.