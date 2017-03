Door: Frank Dekeyser

10/03/17 - 06u38

© getty.

Zal de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin worden geschorst na zijn prestatie in Barcelona - PSG? De kans is reëel. Volgens de Spaanse krant Marca was ex-topref Pierluigi Collina - hoofd van de UEFA-arbitrage - niet tevreden met hoe Aytekin floot. Het is mogelijk dat hij een tijdje geen Champions League-wedstrijden meer mag fluiten en dat hij gedegradeerd wordt. Aytekin nam een paar discutabele beslissingen in het voordeel van Barcelona, waaronder de tweede strafschop die Barça kreeg.