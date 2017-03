Het kan verkeren: 33 jaar geleden liep FC Barcelona zèlf Europees trauma op na waanzinnige comeback Metz

Door: Glenn Bogaert

9/03/17 - 15u18

© YouTube.

video Een 4-0 rechtzetten met een klinkende 6-1, iedereen heeft er al sinds gisteravond omstreeks kwart voor elf de mond van vol. FC Barcelona verrichtte een zelden gezien mirakel in het voetbal. 58 keer is het in de geschiedenis van het kampioenenbal gebeurd dat een team probeerde te flikken wat de Catalaanse grootmacht gisteren heeft gedaan, telkens zonder succes. Maar 'Barça' is zelf ook al eens het slachtoffer geweest van een Europese stuntploeg. Want wat het Franse FC Metz in 1984 deed in de Beker der Bekerwinnaars, ook dat is straf.