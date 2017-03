De 431 magische seconden van Neymar

Door: redactie

De grote man bij Barcelona na de onwaarschijnlijke triomftocht tegen PSG was ongetwijfeld Neymar Jr. Vrijwel in élke krant krijgt de Braziliaan een terechte '9' als quotering, maar uiteindelijk had hij aan welgeteld 431 seconden genoeg om zijn team een ferme brok voetbalgeschiedenis te laten schrijven. De Spaanse sportkrant AS analyseerde het slot van zijn wedstrijd tot op het bot en heeft het over '549 magische seconden', hieronder beperken we ons tot de essentie (en dus 431 seconden):



87'28": Neymar besluit een vrije trap op te eisen (Messi kwam ditmaal niet in de buurt van de bal) en tovert de bal vervolgens wéérgaloos in de bovenhoek: 4-1.



90'09": Na een overtreding op Suárez houdt Neymar het hoofd koel en scoort hij vanop de stip (5-1). "Ik moest me erg concentreren voor die strafschop", vertrouwde hij later toe aan BeIn Sports.



93': Neymar dwingt Aurier, die door Emery tussen de lijnen werd gestuurd om de Braziliaan mee aan banden te leggen, tot een overtreding. De spanning in Camp Nou stijgt naar ongekende hoogtes.



94'39": Neymar zet zich zelf achter de bal, maar zijn eerste inzenden is niet goed. Hij krijgt een herkansing, waarna hij Verratti achter zich laat om nadien met zijn mindere rechter de bal in de box te droppen. Sergi Roberto deed de rest.