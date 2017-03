Dortmund-trainer Tuchel: "Ik dacht dat wij spectaculair waren met onze 4-0 en dan zag je de uitslag van Barca"

Lander Verhoeven

9/03/17 - 11u20

Tuchel in een innige knuffel met matchwinnaar Aubameyang © photo news.

video Dortmund haalde gisteren een 1-0 verlies in de heenwedstrijd op met een 4-0 zege tegen Benfica. Dit was ook een sterke prestatie, maar door de waanzinnige comeback van Barcelona verbleekte het. Zelfs Thomas Tuchel, trainer van Dortmund, was helemaal onder de indruk van de sensatie in Camp Nou en gaf na afloop toe dat zijn ploeg maar een 'saaie' match hadden gespeeld.

"We hadden de wedstrijd opstaan in de kleedkamer en iedereen werd gek. Het was 4-1 toen ik het veld verliet, in mijn kantoor aangekomen was het al 5-1. Iedereen zat na de match te staren naar de televisie. We waren zelf enthousiast onze overwinning aan het vieren en we voelde de 6-1 aankomen. Toen dachten we: 'Ah, we dachten dat wij al spectaculair waren, maar de spelers van Barcelona zijn nog spectaculairder.'"