Franse pers brandt PSG en Meunier af: "Een wereldwijd symbool van mislukking"

Door: redactie

9/03/17 - 11u37

PSG krijgt er flink van langs in de Franse pers na de ontluisterende 6-1 nederlaag op het veld van FC Barcelona. Ter illustratie: Thomas Meunier kreeg van L'Equipe een twee op tien.

"Onbegrijpelijk", titelt de gezaghebbende sportkrant L'Equipe op haar voorpagina. "PSG werd afgestraft door Barcelona, maar het mocht de kwalificatie nooit laten ontglippen. Nooit! PSG was een paar seconden verwijderd van een plaats bij de besten van Europa. In de plaats daarvan groeide het uit tot een wereldwijd symbool van mislukking."



L'Equipe maakt zelfs de vergelijking met Frankrijk - Bulgarije, een WK-kwalificatieduel uit 1993. Toen zagen 'Les Blues' het WK in de VS in extremis aan hun neus voorbijgaan door een Bulgaars doelpunt diep in blessuretijd. "Dit was een even grote catastrofe", klinkt het bitter.



De krant geeft Meunier in z'n quotering een magere 2 op 10. "De Belgische flankverdediger beging veel fouten gisteren. Teveel. Bij één van zijn overtredingen kende hij, onvrijwillig glijdend, een strafschop toe. Had het moeilijk met Neymar. Pakte wel uit met een goeie voorzet op Cavani, die de paal trof", zo klonk het.



"Dit zagen we nog nooit"

Ook Le Parisien windt er geen doekjes om in zijn commentaar. "Een schandalige nederlaag", luidt het in de Parijse krant. "PSG weigerde om te voetballen. Het dacht enkel aan verdedigen. Uitgezette lijnen, een verdediging die koortsachtig naar zichzelf op zoek is, schipbreuk op het middenveld..., dit zagen we nog nooit."



De Spaanse kranten komen dan weer woorden van lof tekort voor de unieke stunt van FC Barcelona. "Helden", luidt het in (het Barça-gezinde) Mundo Deportivo. "Apotheose", titelt Marca, dat het verder heeft over de "comeback van de eeuw". Bij Sport klinkt het zo: "Jullie zijn een legende".