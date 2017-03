Misnoegde fans wachten PSG-spelers op, Thiago Motta rijdt supporter aan

© Screenshot YouTube.

video De spelers van PSG zijn vanochtend omstreeks 4u15 op de luchthaven Le Bourget in het noorden van Parijs belaagd door een dertigtal misnoegde supporters. Dat meldt een bron bij de politie.

De PSG-fans stonden de spelers na de 6-1 nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League op te wachten. Thomas Meunier en zijn ploegmaats werden bij het verlaten van de luchthaven door de fans aangeklampt. "Dit is een schande, wat doen jullie ons aan?", klonk het bij de furieuze fans. "6-1, waar is jullie liefde voor het truitje?"



Een supporter sloeg op de wagen van PSG-middenvelder Thiago Motta, die daarop versnelde en de man raakte. Die werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Saint-Denis, aldus de politie.



In de Franse media wordt PSG afgemaakt na de onwaarschijnlijke uitschakeling in de achtste finales van de Champions League. Drie weken geleden won het team van Unai Emery de heenwedstrijd nog met 4-0 van Barça, maar gisteren wisten de Catalanen zich na een onwaarschijnlijke slotfase alsnog te kwalificeren voor de kwartfinales.