Commentator Peter Vandenbempt uitzinnig na 6-1 van Sergi Roberto

Door: redactie

9/03/17 - 07u40

© getty.

Met een 6-1 overwinning in Camp Nou wist FC Barcelona zich gisteren tegen PSG alsnog te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, ondanks een 4-0 nederlaag die de Catalanen in Parijs opliepen. Ook commentator Peter Vandenbempt van betaalzender Proximus 11 wist met zijn uitzinnigheid geen blijf.



Zeven onwaarschijnlijke slotminuten waren het gisterenavond, die Barcelona van de hel naar de hemel brachten. Godenkind Neymar maakte er in de 88ste minuut 4-1 van, bracht opnieuw hoop via een penalty in de 91ste minuut en bezorgde Sergi Roberto in de 95ste minuut de ultieme voorzet om er alsnog een historische avond van te maken. "Wàànzin, het mirakel is geschied!", aldus een uitzinnige Vandenbempt, die er uiteindelijk wel nog aan toevoegde dat het 'niet juist' is, verwijzend naar de betwistbare penalty in de slotminuten.



