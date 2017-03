Barcelona zorgt voor de strafste comeback ooit in de voetbalgeschiedenis

Door: redactie

FC Barcelona heeft zichzelf een plaatsje in de geschiedenisboeken bezorgd. De Catalaanse grootmacht plaatste zich na een nooit geziene comeback voor de kwartfinales van de Champions League voetbal, het klopte Paris Saint-Germain in extremis met 6-1 en maakte zo een 4-0 nederlaag uit de heenmatch goed. Twee doelpunten van Neymar (88. en 90.+1) en de winnende treffer van Sergi Roberto in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd zorgden voor de ongelooflijke 'Remontada'.

Vamosssss! Nunca podré olvidar esta noche! Orgulloso de este equipo y de nuestra afición! I can never forget tonight! Proud of this team! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ybtVLnYZa5

Voor Barça was het het tiende jaar op rij dat het de laatste acht van het kampioenenbal bereikte. Het werd wel meteen de eerste club in de voetbalgeschiedenis die zich voor de volgende ronde van de Champions League plaatst, nadat het de eerste wedstrijd met 4-0 had verloren. Wel gebeurde het in Europese bekertoernooien al dat een club doorging, na de eerste wedstrijd met vier treffers verschil te hebben verloren. In alle gevallen scoorde die club echter ook in de eerste wedstrijd. Dat lukte Real Madrid (1985-1986), Partizan Belgrado (1984-1985) en Leixoes SC (1961-1962).

Nog enkele straffe stats na het mirakel van Camp Nou:

* Het was de op één na grootste zege van Barça in de knockoutfase van de Champions League, na de 7-1 tegen Leverkusen in de achtste finales op 7 maart in 2012.



* Barça is nu het eerste team dat 300 wedstrijden won in alle Europese competities.



* Real, Bayern en Barça zijn de enige ploegen die zich de laatste vijf jaar wisten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.



* PSG evenaarde z'n grootste nederlaag ooit in een Europese competitie (op 15 januari 1997 verloor het thuis met 6-1 om de Europese Supercup)



* Suárez' goal na exact 2'36" was de op twee na snelste voor Barça in een knockoutfase in de CL. De snelste staat nog steeds op naam van Iniesta, die op 6 april 2011 na 1'38" scoorde tegen Shakhtar Donetsk (5-1).



* Messi maakte vanavond zijn 11de penaltygoal in de Champions League. Cristiano Ronaldo heeft er evenveel, Ruud van Nistelrooy en Luis Figo troffen elk 10 keer raak vanop de stip.



* Neymar scoorde zijn 20ste en 21ste CL-goal en springt nu over Patrick Kluivert (sportief directeur van PSG nota bene) in de ranglijst. Hij moet enkel nog Messi (94) en Rivaldo (22) voor zich dulden.