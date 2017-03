De nachtmerrie van Meunier in Camp Nou

Door: redactie

8/03/17 - 22u54

Ook Rode Duivel Thomas Meunier was een niet bepaald bevoorrecht getuige van hoe Paris Saint-Germain vanavond een riante 4-0 uit de heenwedstrijd nog uit handen gaf in Barcelona. 6-1 werd het liefst in Camp Nou en onze landgenoot keek met lede ogen toe hoe de klas van Luis Enrique alsnog een mirakel verrichte. Na nog geen twee minuten begon het al, toen Meunier nét te laat kwam om de kopbal van Suárez nog van de lijn te keren - al kon die eerste tegengoal bezwaarlijk de fout van onze landgenoot worden genoemd.

Feit is wel dat Neymar, net zoals twee weken geleden zijn rechtstreekse tegenstander, hem deze keer wél het leven meer dan zuur maakte en waar onze landgenoot voor de koffie toch al van geluk mocht spreken dat ref Deniz Aytekin de bal niet op de stip legde, was het kort na rusten wél van dat en maakte Messi er 3-0 van. Nadat PSG eerst via Meunier tweemaal de neus aan het venster stak (één keer verlengde Cavani op de paal) en de derde keer -weer via Cavani- scheepsrecht bleek, ging het bij 3-1 tóch nog fout voor de Parijzenaars: Neymar scoorde tweemaal (op vrije schop en op penalty) voor 5-1 en in minuut 94 leverde de Braziliaan de assist voor de onwaarschijnlijke 6-1...