De nachtmerrie van Meunier in Camp Nou: "We waren PSG onwaardig"

Door: redactie

8/03/17 - 22u54

© afp.

Feit is wel dat Neymar, net zoals twee weken geleden zijn rechtstreekse tegenstander, hem deze keer wél het leven meer dan zuur maakte en waar onze landgenoot voor de koffie toch al van geluk mocht spreken dat ref Deniz Aytekin de bal niet op de stip legde, was het kort na rusten wél van dat en maakte Messi er 3-0 van. Nadat PSG eerst via Meunier tweemaal de neus aan het venster stak (één keer verlengde Cavani op de paal) en de derde keer -weer via Cavani- scheepsrecht bleek, ging het bij 3-1 tóch nog fout voor de Parijzenaars: Neymar scoorde tweemaal (op vrije schop en op penalty) voor 5-1 en in minuut 94 leverde de Braziliaan de assist voor de onwaarschijnlijke 6-1...

Meunier: "PSG onwaardig"

"De tweede helft hebben we (even) gereageerd, omdat we eindelijk beseften dat we moesten reageren", probeerde Meunier het debacle na afloop onder woorden te brengen. "Maar de manier waarop we die goals slikkenis onaanvaardbaar. We moeten eerlijk zijn: we konden ons plaatsen door 5-1 te verliezen, en nóg lukt het niet. Ongelofelijk. Het is de eerste keer dat een ploeg op dit niveau zoiets flikt, al hoeft het niet te verbazen dat het net Barça is. Ze hebben ons meteen bij de keel gegrepen met hun enthousiasme en wij zijn er nooit in geslaagd de teneur om te keren. En zelfs al waren we goed voorbereid, toch knelde daar het schoentje. Het is moeilijk om dit onder woorden te brengen."



"Barça had niks te verliezen, het heeft alles op alles gezet. In plaats van vol de beuk erin te gooien, hebben wij ons gewoon laten doen. We waren PSG onwaardig, we waren niet het PSG van de voorbije weken", klonk het ook nog.