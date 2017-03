Ongelooflijk: Sergi Roberto schiet Barça met de 6-1 in slotseconde de historie in

Invaller Sergi Roberto verlengde in de slotseconde een fantastische pass van Neymar in doel. © getty.

In de achtste finales van de Champions League heeft Barcelona een historische zege geboekt. Nog nooit slaagde een ploeg erin om een 4-0 uit een heenmatch goed te maken. Barcelona leek nochtans op weg naar een pijnlijke uitschakeling na de 3-1 van Cavani, maar in een knotsgekke slotfase scoorden de Catalanen nog drie goals. Neymar nam twee treffers voor zijn rekening en schotelde in de slotseconde Sergi Roberto de beslissende 6-1 voor. De col buiten categorie is dan toch succesvol beklommen.

Trainer en waarzegger Luis Enrique geloofde dat Barça zes keer kon scoren. © getty. Suarez opende de score na een foutje van doelman Trapp. © getty. Barcelona stond na de 4-0 pandoering uit de heenmatch voor een loodzware opdracht in Camp Nou. Ondanks de penibele situatie geloofde iedereen binnen de club volop in 'la remontada'. Coach Luis Enrique vertelde voor aanvang van de match dat Barça zes keer kon scoren en zette zijn spelers op scherp. De thuisploeg begon in de nieuwe formatie met drie verdedigers uitstekend aan de match. Suarez profiteerde optimaal van een twijfelende doelman Trapp en kopte de bal in doel. PSG kreeg geen voet aan de grond en dat had het ook een beetje aan zichzelf te danken. De Parijzenaars stonden veel te laag waardoor de afstand om een tegenaanval op te zetten veel te groot was. Toch hadden de bezoekers recht op een duidelijke penalty na hands van Mascherano.



Niet indrukwekkend, wel efficiënt

Geleidelijk aan herstelde PSG het evenwicht. Dat kwam ook omdat Barcelona even de voet van het gaspedaal haalde. Neymar was nog dicht bij een doelpunt, maar zijn plaatsbal zoefde rakelings naast de winkelhaak. De Braziliaan, de beste man bij Barcelona, verdiende ook nog een penalty na een trekfout van Meunier. PSG leek zonder al te veel schade de rust te halen, maar linksachter Kurzawa hielp de thuisploeg een handje. Hij verwerkte een pass van Iniesta in eigen doel. Zonder indrukwekkend te voetballen ging Barcelona met een 2-0 voorsprong rusten. Lees ook Herbeleef hoe Barça in laatste seconde stuntzege behaalde



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Messi verzilverde meteen na de pauze een penalty: 3-0. © getty. Neymar was de beste man tussen de lijnen. Hier is hij blij nadat hij op heerlijke wijze een vrije trap scoorde. © photo news. Daar is de 5-1. Neymar zet de - onterechte - penalty om. De Catalanen hebben nog één goal nodig. © reuters.