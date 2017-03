UEFA start disciplinair onderzoek tegen Arsenal, Bayern én Napoli

Door: redactie

8/03/17 - 19u18 Bron: Belga

In het Emirates wordt een terreinbestormer ingerekend. © photo news.

De disciplinaire commissie van de Europese Voetbalbond start dossiers tegen Arsenal, Bayern München en Napoli omwille van incidenten tijdens hun wedstrijden in de achtste finales van de Champions League dinsdag.

De UEFA beschuldigt Arsenal ervan dat zijn supporters het terrein betreden hebben. Fans van Bayern zouden dan weer objecten op het veld geworpen hebben. De Duitse kampioen plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales nadat het Arsenal in eigen huis met 1-5 vernederde. Bayern had ook al de heenmatch met dezelfde score gewonnen.



Ook Napoli, dat dinsdag met 1-3 verloor van Real Madrid en daarmee uitgeschakeld is, moet zich verantwoorden bij de UEFA. De fans van de Italiaanse club worden beschuldigd van het werpen van objecten, het gebruik van een laser en het afsteken van vuurwerk. Ook zou de toegang tot stadiontrappen geblokkeerd geweest zijn.



De disciplinaire commissie buigt zich op 23 maart over de dossiers van de drie clubs.