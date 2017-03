PSG pakt uit met ongeziene versie van 'rondo' in afwachting van clash met Barcelona

Lander Verhoeven

8/03/17 - 16u53

© Twitter Champions League.

video Paris Saint-Germain leeft ontspannen toe naar de terugwedstrijd tegen Barcelona van vanavond. In de Champions League zit de ploeg op rozen door hun 4-0 overwinning in de heenwedstrijd. De ontspannen sfeer is ook te merken op de training van PSG. Zo pakt de ploeg van Thomas Meunier uit met een aparte versie van het spelletje 'rondo'.