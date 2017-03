(Bijna grote held) Dries Mertens: "Wil mij excuseren als mensen in Rome denken dat het slecht bedoeld was"

Door: frank dekeyser, Glenn Bogaert

video "We waren wat ongelukkig." Dries Mertens was ontgoocheld. Gescoord, maar uiteindelijk wel verloren van 'De Koninklijke'. "We wisten dat Sergio Ramos er altijd staat op de belangrijke momenten." En zeggen dat hij het op voorhand nog zo geweldig zag zitten...

Eén van de kantelpunten in de wedstrijd was de bal op de paal van Mertens bij een 1-0-stand. "Het doet nog altijd pijn. Als ik ga slapen, zal ik de bal zien terugkomen van de paal."



Excuses

Mertens kwam tot slot ook terug op zijn viering na zijn doelpunt tegen AS Roma. De 'doggy celebration'. "Ik wil me excuseren als de mensen in Rome denken dat het slecht bedoeld was. Ik hou van honden en ik dacht aan de viering van Finidi George met Nigeria. Ik wilde niemand van streek brengen."



Spoken

Tot slot willen we u ook onderstaande video niet onthouden, een voorbeschouwing van 'Driesje' himself met Q2-cocommentator Gilles De Bilde. Aan de vooravond van de match was het geloof voor de volle 100% aanwezig: "Ik zie het zitten. Kijk, we weten dat we tegen een heel goeie ploeg spelen, misschien wel de beste van de wereld. Ik hoop gewoon dat we snel op voorsprong kunnen komen en dan kan het spoken in het stadion. En dat we dan de 2-0 van de kwalificatie kunnen maken. Wie scoort? Dat maakt niet uit!"