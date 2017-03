Mertens doet San Paolo ontploffen, maar Real knikkert Napoli na de pauze uit kampioenenbal

Manu Henry

7/03/17 - 22u36

Mertens gaf een kolkend San Paolo hoop voor de pauze © afp.

Dries Mertens en zijn Napoli zijn er vanavond niet in geslaagd om voor een historische stunt te zorgen in de achtste finales van de Champions League. Onze landgenoot eiste wel andermaal een hoofdrol op in het eerste bedrijf met de openingstreffer (1-0). Na de pauze verdween de hoop als sneeuw voor de zon, met dank aan Sergio Ramos. De centrale verdediger van de klas van Zidane was in zijn gekende stijl tot tweemaal toe trefzeker op een hoekschop. In blessuretijd legde invaller Morata de 1-3 eindstand vast. Zo zijn de achtste finales, na de 3-1 nederlaag in Bernabéu van twee weken geleden, het eindstation geworden voor Mertens en co.

© photo news. En of de 58.000 toeschouwers in een kolkend San Paolo in een historische stunt geloofden voor aanvang van de clash met Real Madrid. Het enthousiasme van de fanatieke thuisaanhang sloeg vanaf het eerste fluitsignaal over op de spelers. Het was 'Driesje' Mertens die nog voor de eerste minuut verstreken was, voor het eerste doelgevaar zorgde. Napoli maakte het 'De Koninklijke' knap lastig met de hoge pressing en trok voortdurend de kaart van de aanval. Navas moest zich meermaals onderscheiden op pogingen van afstand, maar was halfweg het eerste bedrijf dan toch geklopt. Wie brak de ban? Jawel hoor, Dries Mertens! Onze landgenoot was het eindstation na een prima uitgesponnen aanval en jaste de openingstreffer overhoeks tegen de touwen: 1-0, het Stadio San Paolo ontplofte.



Het optimisme werd luttele tellen na het doelpunt van Mertens ei zo na de kop ingedrukt. Ronaldo omspeelde doelman Reina, maar zag de gelijkmaker uiteenspatten op de staak. Enkele minuten later maakte Dries Mertens zich bijna helemaal onsterfelijk in het San Paolo. 'Driesje' zag zijn tweede treffer via de buitenkant van de de paal naast belanden. Real kwam met de schrik vrij en zo bleef het 1-0 bij de pauze. Alles dus nog mogelijk in het tweede bedrijf. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Dries Mertens has now scored 1¿¿7¿¿ goals in his last 1¿¿6¿¿ appearances for Napoli ¿¿ #UCL pic.twitter.com/RY9DmsDUCT — Champions League (@ChampionsLeague) Tue Mar 07 00:00:00 MET 2017