Wat nu, Wenger? Arsenal verliest ook thuis met 1-5 tegen Bayern, dat simpel doorstoot

Thomas Lissens

7/03/17 - 22u35

© getty.

De Champions League-verplaatsing van Bayern München naar Arsenal is uitgedraaid op een rustig citytripje in Londen. De Duitse Rekordmeister won de terugmatch in de achtste finales van de Champions League op het veld van Arsenal met 1-5. Bayern had ook al de heenwedstrijd met 5-1 gewonnen en stoot voor de zesde opeenvolgende keer door naar de kwartfinales van de Champions League.

Meteen na rust kreeg Giroud een unieke kans op de 2-0, maar de Franse stormram kopte onbegrijpelijk over. En dat bleek het keerpunt te zijn. Enkele minuten later ging de bal aan de overkant immer aan de stip na een overtreding van Koscielny op Lewandowski. Koscielny mocht gaan douchen en de Poolse prijsschutter knalde de gelijkmaker tegen het net. Voor 'Lewangoalski' toch alweer zijn zevende goal in deze Champions League-campagne.



En met z'n tienen gingen de Londenaars he-le-maal kopje onder. Robben, Costa en Vidal (tot twee keer toe), draaiden het mes nog enkele keren rond in de wonde. De verdediging van de Gunners had de laatste dertig minuten veel weg van een zeef en de ambitieuze Duitsers toonden geen genade. Het werd uiteindelijk 1-5 en de Duitsers stoten zo met veel overmacht door naar hun zesde opeenvolgende kwartfinale in de Champions League.



Aan de zijlijn dook Wenger wat verder weg in zijn jas. Voor de wedstrijd hield een groepje fans nog een protestmars tegen hem en na vanavond zal hij niet veel zieltjes gewonnen hebben. De 67-jarige Fransman zag zijn team vanavond voor het eerst vijf goals slikken in het Emirates Stadium en dat zal de scepsis bij de rood-witte aanhang enkel maar doen toenemen. © reuters. © photo news. © photo news. WAS.FÜR.EINE.MANNSCHAFT! #MiaSanMia #ARSFCB pic.twitter.com/6EAuZsknFf — FC Bayern München (@FCBayern) 7 maart 2017