PSG op volle sterkte tegen Barcelona

Door: redactie

7/03/17 - 14u38 Bron: Belga

Angel Di Maria is er opnieuw bij. © photo news.

PSG-coach Unai Emery kan terug rekenen op de Italiaan Thiago Motta en de Argentijn Angel Di Maria. Beiden misten onder meer de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Nancy door blessures, maar lijken fit te zijn voor de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. Daarin neemt PSG het morgen in Camp Nou op tegen Barcelona.

Ouderdomsdeken Thiago Motta (34) moest noodgedwongen van op de tribune toekijken hoe zijn team achtereenvolgens Marseille, Niort en Nancy versloeg. Tegen Barcelona is Motta terug beschikbaar en kan hij zijn team helpen de 4-0 uit de heenwedstrijd te verdedigen. Ook Angel Di Maria, goed voor twee treffers in de heenwedstrijd, is er terug bij. Een spierblessure hield hem naast de ploeg tegen Niort en Nancy. Unai Emery kan dus op een fitte kern rekenen voor het treffen met Barcelona.



De Catalanen moeten in Camp Nou geschiedenis schrijven om de laatste acht te halen. Nog nooit wist een ploeg in Europees verband door te gaan na een 4-0-nederlaag in het eerste duel.