Bale weet waarom Engelse clubs het de laatste jaren zo slecht doen in Europa

Gareth Bale. © afp.

Wat is dat toch met Engelse ploegen en de Europese competities? Al enkele jaren spelen de clubs van over het Kanaal geen rol van betekenis meer in de Champions League en Europa League. Gareth Bale, ex-Tottenham, heeft zo zijn verklaring. "Het is de Premier League. Daar moet je gewoon elke match alles geven."

19 mei 2012. Bijna vijf jaar is het al geleden dat een Engelse club de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken. Chelsea haalde het toen in München na strafschoppen van... Bayern München. Sindsdien maakten clubs als Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur nooit echt aanspraak op de finale van de Champions League.



"De reden daarvoor is simpel", legt Bale uit. "In de Premier League moet je elke match alles geven. Anders verlies je. In Spanje kun je bij de rust op voorsprong staan om dan na de pauze gewoon je voet van het gaspedaal te halen en enkele spelers te laten rusten. Als je in Engeland maar één helft je best doet, zul je niet winnen."



"En natuurlijk speelt de winterstop een rol. In de Premier League speel je vier tot vijf wedstrijden, terwijl wij niet eens aan de bak moeten op dat moment. Je krijgt gewoon weinig rustmomenten en dat wreekt zich op langere termijn."



In de laatste vijf seizoenen bereikten slechts vier Engelse clubs de kwartfinales van de Champions League. Ter vergelijking: dat is evenveel als in het seizoen 2007-2008 en 2008-2009 alleen al. Toen bereikten Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal telkens minstens de kwartfinales.