Napoli-coach: "Geen fysiek probleem bij Mertens, het waren krampen"

Door: redactie

6/03/17 - 17u35 Bron: Belga

Maurizio Sarri op de persconferentie daags voor de terugwedstrijd tegen Real Madrid. © afp.

Napoli-coach Maurizio Sarri is op een persconferentie, daags voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, nog eens teruggekomen op de blessure van Dries Mertens, vorige zaterdag tegen AS Roma. "Mertens heeft geen fysiek probleem", aldus Sarri. "Ik denk dat er gewoon krampen opkwamen."