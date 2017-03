Zidane kan tegen Napoli opnieuw rekenen op Ronaldo

Cristiano Ronaldo. © photo news.

Goed nieuws voor de fans van Real Madrid: Cristiano Ronaldo is weer fit. De Portugees moest afgelopen weekend door een blessure nog verstek geven voor de verplaatsing naar Eibar (1-4 zege). Zinédine Zidane kan zo morgen in Napoli opnieuw rekenen op de diensten van zijn sterspeler. Ook Gareth Bale en Alvaro Morata - allebei geschorst tegen Eibar - zitten in de selectie.



Real verdedigt in terugmatch van de achtste finales van de Champions League een 3-1 voorsprong.