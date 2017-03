Coup de théâtre bij Red Bull: Salzburg niet van plan om Leipzig te helpen

Door: redactie

1/03/17

© reuters.

Moet RB Leipzig ondanks een uitstekend seizoen straks alsnog een kruis maken over de Champions League terwijl het daar in principe wel recht op heeft? Het zou zomaar kunnen, omdat de UEFA de club mogelijk een startverbod oplegt. En dat heeft alles te maken met Salzburg, die andere club van Red Bull. Momenteel laat de UEFA maar één RB-club toe uit schrik voor competitievervalsing.

Het schoentje voor RB Leipzig, momenteel afgescheiden nummer twee in de Bundesliga, wringt bij de UEFA-reglementen. Die stipuleren dat "twee clubs die door dezelfde geldschieter gesponsord worden, niet op hetzelfde moment in een Europese clubcompetitie mogen aantreden". Probleem: energiedrankproducent Red Bull steekt niet alleen zijn centen in RB Leipzig maar ook in RB Salzburg, de huidige competitieleider in Oostenrijk. Volgens de 'Salzburger Nachrichten' zijn er indicaties dat de UEFA een onderzoek is gestart, dat mogelijk leidt tot de uitsluiting van Leipzig voor Europees voetbal.



Uiterlijk begin juni moet de UEFA zijn standpunt bekendmaken of Salzburg en Leipzig allebei in de Champions League mogen aantreden. In het geval de Europese voetbalbond slechts één van beide clubs toelaat in Europa, spreken de reglementen in het voordeel van Salzburg. De Oostenrijkers staan namelijk aan de leiding in de Tipico Bundesliga, terwijl Leipzig 'maar' tweede staat achter leider Bayern München in de Bundesliga. In principe wil dat zeggen dat de UEFA voor de hoogst genoteerde club kiest en dus de Duitsers uit de boot vallen.



Bij Salzburg zijn ze bovendien niet van plan om hun plaats zomaar aan Leipzig te geven. "Wij gaan onze licentie niet intrekken. Volgens mij is dat ook helemaal niet mogelijk", zegt Stephan Reiter, algemeen directeur van Red Bull Salzburg, bij Sport1. "Als wij kampioen worden, ga ik ervan uit dat wij volgend seizoen in de voorronde van de Champions League uitkomen."



Leipzig van zijn kant maakt zich voorlopig geen zorgen en beweert zijn huiswerk gemaakt te hebben. Wordt vervolgd.