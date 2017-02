Iniesta gelooft in wonder tegen PSG

Door: redactie

In de geschiedenis van de Champions League lukte het nog nooit een ploeg in de knock-outfase een achterstand van 4-0 uit de eerste wedstrijd in de return goed te maken. Aanvoerder Andrés Iniesta van FC Barcelona heeft goede hoop dat zijn ploeg volgende week tegen Paris Saint-Germain voor die primeur gaat zorgen. "Hoe moeilijk de situatie ook is, we moeten erin geloven. Ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om Paris Saint-Germain in de problemen te brengen", zei Iniesta een kleine week voor de return tegen de Franse ploeg, die Barcelona in de eerste achtste finale in Parijs met 4-0 te kijk zette.



Iniesta houdt zich onder meer vast aan de vele doelpunten die Barcelona dit seizoen al maakte. In 24 competitiewedstrijden troffen de Catalanen 65 maal doel. "Dat we dit weekeinde na een paar moeilijke weken de uitwedstrijd tegen Atlético wonnen, geeft ons veel vertrouwen", aldus Iniesta.