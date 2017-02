Invallers Pjaca en Dani Alves bezorgen Juve schitterende uitgangspositie in Porto

© ap.

Een doelpuntenkermis zoals gisteren in het Etihad Stadium is het niet geworden. Pas na de inbreng van Pjaca en Dani Alves ging Juventus op en over Porto, dat een uur lang met tien moest spelen. Door de 0-2 overwinning mag de Oude Dame zich eigenlijk al opmaken voor de kwartfinales van de Champions League.

Het Estadio do Dragao is dit seizoen een oninneembare vesting. Porto verloor er nog niet en was niet van plan om daar vandaag verandering in te brengen. Juventus was gewaarschuwd. De Oude Dame moest het op de koop toe achterin stellen zonder Bonucci. Die had afgelopen weekend openlijk kritiek geuit op coach Allegri, waardoor hij als straf uit de selectie werd geweerd. Juve had het aanvankelijk niet makkelijk in Portugal, tot Telles een handje toestak. De linksback van Porto pakte op twee minuten tijd twee keer geel en verliet in tranen het veld. Juventus buitte het numerieke overwicht meteen uit, al was het wachten tot in de extra tijd van de eerste helft op de beste kans. Dybala vond de paal op zijn weg.



Meteen na rust was het wel raak voor Dybala. De Argentijn knalde het leer staalhard tegen de touwen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Randgeval. Porto moest zich noodgedwongen toeleggen op verdedigen. Niet dat Juventus spectaculair voetbalde. Het leek lange tijd op weg naar een inspiratieloos en teleurstellende 0-0. Tot coach Allegri twee witte konijnen uit zijn hoed toverde. Op twee minuten tijd bezorgden invallers Pjaca en Dani Alves de 0-2 zege. De Italianen staan zo al met anderhalf been in de kwartfinales.