Sevilla toont Leicester alle hoeken van Sánchez Pizjuán, maar Vardy redt terugmatch (2-1)

Door: redactie

22/02/17 - 22u35

Sarabia (midden) effende het pad voor Sevilla. © ap.

Oppermachtig was FC Sevilla vanavond tegen Leicester City in de heenmatch van de achtste finales in de Champions League. De flukse Andalusiërs deden de 'Foxes' bijna negentig minuten naar adem happen, maar toch kwamen de mannen van Jorge Sampaoli niet verder dan een 2-1 zege. Jamie Vardy redde de terugmatch met zijn eerste doelpunt sinds december.

Sevilla, dat in de Primera Division slechts op drie punten van leider Real Madrid volgt, was torenhoog favoriet tegen de zwalpende Engelse landskampioen. En de Andalusiërs losten die verwachtingen vanavond ook meteen in. Sevilla voetbalde snel en goed, liet de Engelsen achter een ongrijpbare bal hollen én ook de kansen bleven niet uit.



De zoutpilaren achterin bij Leicester konden de aalvlugge spitsen van de thuisploeg aanvankelijk met meer geluk dan kunde van een doelpunt houden. Maar nog in het openingskwartier ging Morgan in de fout in de zestien. De Jamaicaanse bonk legde Correa tegen de mat en de Argentijn zette zich zelf achter de bal. Maar Schmeichel hield zijn ploeg in leven.



Dat deed de Deen nadien nog een paar keer, al moest hij de bal na 25 minuten dan toch een eerste keer uit zijn net vissen. Sarabia klom veel hoger dan de statische Fuchs en Sánchez Pizjuán mocht een eerste keer ontploffen. Door Schmeichel, en toch ook de mindere afwerking van de thuisploeg, bleef het daar in de eerste helft ook bij.