Casillas en Buffon nauwelijks op de proef gesteld, maar het is wel die laatste die met de glimlach van het veld stapt

22/02/17 - 22u50

Match in de match deze avond in Porto. Met Iker Casillas en Gianluigi Buffon stonden vandaag twee legendarische doelmannen tegenover elkaar. Voor de dertiende keer al in hun carrière. Maar wie is er nu het meest succesvol?

Als we kijken naar de beste doelmannen van de voorbije jaren, dan springen er twee grote namen uit: Buffon en Casillas. De twee grootheden draaien al een geruime tijd mee op het hoogste niveau en kunnen allebei een enorm palmares voorleggen. De kans is groot dat deze dubbele confrontatie de laatste gaat zijn tussen de twee wereldkeepers. De Italiaan Buffon is inmiddels al 39 jaar oud en ook de Spanjaard Casillas benadert met zijn 35 jaar de pensioenleeftijd voor voetballers.



Het is vanavond al de dertiende keer dat de twee elkaar in de ogen kijken tijdens een wedstrijd. Opvallend is dat de keepers elkaar in bedwang houden tijdens hun onderlinge duels. Zo speelden ze al vijf keer gelijk. De gewezen doelman van Real Madrid kon al vier keer winnen van Buffon met Spanje en Real Madrid. De Italiaan trok, door de overwinning van vanavond, ook al vier keer aan het langste eind.



Enorm palmares

De topdoelmannen wonnen samen 13 landstitels en 42 bekers. Ook bij hun land hebben ze een grote bijdrage geleverd door samen in totaal 334 caps te veroveren. Beide spelers zijn allebei al eens wereldkampioen geworden met respectievelijk Italië en Spanje.



Het wederzijds respect tussen de twee doelmannen is al even groot als hun palmares. Ze steken hun lof voor elkaar niet onder stoelen of banken. Het bewijs hiervan zijn de recente tweets die de twee grootheden postten over elkaar.



Een echte winnaar kwam er vandaag niet uit de bus. Buffon werd niet tot nauwelijks op de proef gesteld in het Estadio do Dragao, terwijl Casillas kansloos was op de goals van Pjaca en Dani Alves. De Spanjaard had wel een prima reflex in huis op het afgeweken schot van Higuain in de eerste helft.