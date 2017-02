"Hoe mooi kan voetbal zijn?" - Twitter vol bewondering na straffe avond in het 'EtiMad'

Door: redactie

21/02/17 - 23u31

© photo news.

Wat was het genieten vanavond in het Etihad Stadium (5-3). De Bruyne en City zorgden voor een ongezien spektakel tegen AS Monaco. Eentje die met een positieve noot eindigde voor de 'Citizens'. City boog een 2-3 achterstand om in 5-3 winst dankzij drie doelpunten in de laatste twintig minuten. Op de sociale media vielen er dan ook heel wat reacties te rapen na het waar spektakelstuk.