Sensationeel! De Bruyne en Man. City staan op uit de dood en buigen 2-3 om in knotsgekke 5-3 zege tegen Monaco

Het leek op een sisser af te lopen, maar na een onvoorstelbare tweede helft verzekerde Manchester City zich alsnog van een prima uitgangspositie voor de terugmatch. De Bruyne en co. stonden tegen Monaco halfweg 1-2 in het kwijt en na 70 minuten stond het in het Etihad zelfs 2-3 (na een héérlijke stift van Falcao). In tien dolle minuten draaide de thuisploeg de rollen nog he-le-maal om, 5-3! De Bruyne maakte de negentig minuten vol, maar kon niet voor een goal of assist zorgen.

City-coach Guardiola was voor aanvang van de partij echt wel op zijn hoede voor de ploeg die zowel in Europa als in de Franse Ligue 1 indruk maakt. De Monegasken eindigden als groepswinnaar en namen in hun poule onder meer twee keer de maat van Tottenham. In de Franse hoogste afdeling scoorde Monaco in 28 competitiewedstrijden liefst 76(!) doelpunten. Ook vanavond maakten de mannen van Jardim, de 42-jarige coach van AS Monaco, een uitstekende beurt. Met Fabinho en Mendy die als flankverdedigers voortdurend mee de aanval in trokken, Falcao die in bloedvorm verkeert en het 18-jarig toptalent Mbappé dat de harten van menig voetbalfans veroverde stond het al 1-2 bij de pauze. City klom nochtans op voorsprong halfweg het eerste bedrijf nadat Sterling op aangeven van Sané een aanval koeltjes afrondde: 1-0.



Monaco voetbalde prima mee en de reactie was er vrijwel meteen. Fabinho profiteerde na zwak uittrappen van Caballero en zwiepte het leer voor doel. Falcao toonde met een knappe duikkopbal zijn doelpunteninstinct: 1-1, een flinke opdoffer voor De Bruyne en co. Zo'n vijf minuten voor de pauze werd het zowaar nog erger voor de 'Citizens'. Na alwéér belabberd verdedigen van de City-defensie knalde Mbappé, ook wel de nieuwe Thierry Henry genoemd, de 1-2 hard in de bovenhoek. Onder luid boegeroep mochten De Bruyne en zijn teammaats de kleedkamer opzoeken. Lees ook Waarom De Bruyne het 18-jarige godenkind Mbappé nu wél zal kennen

