Carrasco met Atletico na waar spektakelstuk op weg naar vierde kwartfinale op rij

Champions League Atletico Madrid is voor het vierde jaar op rij op weg naar de kwartfinale van de Champions League. 'Los Colchoneros' gingen in Leverkusen na een waar spektakelstuk winnen met 2-4. Yannick Carrasco stond 77 minuten op het veld, in het slot viel ook Leon Bailey (ex-RC Genk) in bij de thuisploeg.

Een titelkandidaat mag het in de Primera Division nog bezwaarlijk genoemd worden, maar in de Champions League kan Atletico Madrid altijd iets meer. Ook vanavond weer, in de BayArena in Leverkusen. Finale in 2014, kwartfinale in 2015, finale in 2016, het imposante rijtje krijgt na de heenmatch van vandaag zonder ongelukken straks een vervolg.



Na een wervelende eerste helft hadden de troepen van Diego Simeone hun schaapjes al bijna op het droge. Twee loepzuivere goals telden Bayer halfweg al uit. Saul Niguez tekende na 16 minuten een arabesk zoals alleen de allergrootsten dat kunnen. Leno zweefde vruchteloos naar de schitterende plaatsbal. Waarna het tijd was voor een halfuurtje 'French Connection'. Gesteund door een bedrijvige Yannick Carrasco, zaaiden Griezmann en Gameiro dood en vernieling in de thuisafweer. Aanval na aanval rolde op het thuisdoel af. Toen Dragovic besloot om wat mee te helpen door naast de bal te koppen, rondde Griezmann de counter perfect af: 0-2 bij de pauze. Lees ook HERBELEEF hoe Carrasco met Atletico dolle wedstrijd in BayArena won



