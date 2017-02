Wayne Rooney mist ook return tegen Saint-Etienne

Door: redactie

21/02/17 - 18u47 Bron: Reuters

© photo news.

Wayne Rooney is niet met Manchester United afgereisd naar Saint-Etienne. De 31-jarige aanvaller trainde vandaag wel mee met de groep, maar behoort toch niet tot de selectie. Rooney sukkelt met een spierblessure, die hij begin februari opliep. Zonder Rooney won Manchester United de heenwedstrijd in eigen Old Trafford met 3-0 dankzij een hattrick van Zlatan Ibrahimovic. De terugmatch vindt morgenavond plaats.