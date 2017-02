Pep Guardiola: "Als we verliezen van Monaco, dan maken ze ons af!"

Egon Van Nijverseel

Manchester City-coach Pep Guardiola vreest dat critici zijn elftal zullen "afmaken" als ze geen vooruitgang boeken. De Spanjaard haalde bij elk van zijn zeven deelnames aan de Champions League de halve finales.

Veel druk op City De druk op het elftal van Guardiola om een grootse prestatie neer te zetten is enorm. Daarom maant hij zijn spelers aan om alles te geven of anders de gevolgen te dragen. "Het is niet gemakkelijk om hier te zijn", vertelt Pep. "Dat weet de club ook perfect. In het recente verleden was City echt goed, maar een lange geschiedenis is er niet. Ik wil de spelers er graag van overtuigen om van dit moment te genieten, want het is prachtig. Héél Europa zal naar ons kijken. Ze zullen ons analyseren en ons afmaken als we niet winnen." © kos.

Falcao zorgt voor dreiging De Colombiaan Radamel Falcao is één van de grootste dreigingen waar 'The Citizens' mee om zullen moeten gaan. Onder zijn leiding als spits, scoorde Monaco 76 keer in 26 competitiewedstrijden. "Ik heb geen score zoals PSG-Barcelona (4-0) nodig om in te zien hoe goed het Franse voetbal is", vertelt Falcao. "Mijn mening over Monaco zal na de match hetzelfde blijven als ervoor. Het is de club die de meeste goals scoort in Europa."



Zijn verblijf in de Premier League was geen succes, hij scoorde in één seizoen slechts vier keer. Hij herontdekte zijn neus voor doelpunten bij AS Monaco, waar hij dit seizoen al 22 keer scoorde in 28 wedstrijden. "De manier waarop Monaco speelt is perfect voor hem", zegt Guardiola. "Ze vallen langs binnen aan en kruisen de bal vaak. Dat is wat hij nodig heeft en daarom is hij terug van weggeweest." © kos.