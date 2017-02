De opdracht is hopeloos, Barça. In 62 jaar zette geen enkele club een 4-0 recht

Lionel Messi staat op 8 maart met Barça voor een hopeloze opdracht. © ap.

FC Barcelona staat op 8 maart voor een hopeloze opdracht in de return tegen PSG in de achtste finales van de Champions League. Een duik in de statistieken leert dat in 62 jaar Europese clubcompetities geen enkele club erin slaagde een 4-0 nederlaag uit de heenmatch recht te zetten. Geen enkele.

Daarbovenop gebeurde het slechts drie keer dat een club die de heenwedstrijd met vier goals verschil had verloren, zich alsnog kon plaatsen voor de volgende ronde. Het illustere Leixoes SC genoot de primeur. De Portugese club ging op 7 september 1961 bij het Zwitserse La Chaux-de-Fonds met 6-2 onderuit in de eerste ronde van de toenmalige Europacup II. Vier weken later poetste Leixoes de zware nederlaag volledig weg. Vijf-nul werd het in Portugal.



Pas in 1984 trad er een club in de voetsporen van Leixoes. Partizan Belgrado schakelde Queens Park Rangers in de zestiende finales van de UEFA Cup: 6-2 werd het in Londen, 4-0 in Belgrado.



Een jaar later was het de beurt aan... Real Madrid. De aartsrivaal van Barça ging in de heenmatch van de 1/8ste finales in de UEFA Cup met de billen bloot op het veld van Borussia Mönchengladbach: 5-1. Twee weken later spookte het in Bernabeu en beleefde Europa een voetbalmirakel. Valdano en Santillana scoorden elk twee keer, Real won met 4-0.



Het zou de laatste keer zijn dat stuntwerk van dergelijk formaat zich afspeelde in een Europese clubcompetitie. De wonderen zijn misschien de wereld niet uit, op 8 maart staat FC Barcelona cijfermatig voor een hopeloze opdracht. Àls Barça het onmogelijke straks toch realiseert, schrijft het voetbalgeschiedenis.