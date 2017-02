De pleuris breekt uit bij FC Barcelona

Stephan Keygnaert

Lionel Messi kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen in Parijs.

Je zult maar sympathisant zijn van Barça. Je ploeg vernederd zien in Parijs, waarna de pleuris uitbrak, in de kleedkamer en in de pers. Eén keer om de zoveel jaar valt de wereld op FC Barcelona. Eén keer om de zoveel jaar "is een cyclus ten einde". Of schrijven we hen te snel af?

In Barcelona is de wereld vergaan, daar staat niets nog recht, en al zeker meneer Enrique niet Stephan Keygnaert

Werkelijk hoé slecht was FC Barcelona? Zijn zij inderdaad aan het einde van een cyclus gekomen, zoals vele internationale media opperen, the day after? Iniesta, André Gomez, Busquets, Jordi Alba...: weg ermee? Coach Luis Enrique: buiten? Messi (18 balverliezen en niet één schot op doel): heeft hij een nieuwe uitdaging nodig?



De bestuurstop stapte dinsdagavond met de hoofden naar beneden door de persruimte, de lippen fel op elkaar geklemd. Het fiere Barcelona is in Parijs afgetroefd op mentaliteit, enthousiasme, gezonde agressie, scherpte, honger, gedrevenheid, ambitie...



Massamoord op Valentijnsdag

Voorzitter Josep Bartomeu dient zich af te vragen of dit een 'accident de parcours' was, dan wel ingrijpende maatregelen nodig zijn - lees: in de zomer grote kuis houden.



Terwijl we dit aan het schrijven zijn, passeert op de app van Het Laatste Nieuws het artikeltje over de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck voor de Europa League-wedstrijd tegen Tottenham. Hein zegt zich "niets aan te trekken van de kritiek". Kritiek? Kritiek, Hein? Wat dit seizoen in de media over hem en AA Gent is verschenen, kun je hooguit 'plaagstootjes' noemen in vergelijking met wat gisteren in de Spaanse pers is gespuwd naar Barça en vooral Luis Enrique. Geloof maar: in Barcelona is de wereld vergaan, daar staat niets nog recht, en al zeker meneer Enrique niet. Je zou denken dat hij de grootste clown is onder de voetbaltrainers. "Massamoord op Valentijnsdag", is een krantenkop.



Alles wat trainer en deze ploeg de voorbije jaren hebben opgebouwd (titels plus Champions League-trofee), is met één pennentrek in vitriool van tafel geveegd.



