Dries Mertens blijft hoopvol: "Getoond dat we kunnen voetballen, het kán nog!"

Door: Glenn Bogaert

16/02/17 - 07u49 Bron: VTM Stadion

© Twitter.

video

© photo news. © photo news. © reuters.

Na acht minuten 0-1 op voorsprong komen in het mythische Santiago Bernabéu, dan weet je dat er misschien wel een stunt mogelijk is. Real Madrid stelde ondanks die vroege (pracht)goal van Lorenzo Insigne echter orde op zaken. 3-1 werd het uiteindelijk, al had onze landgenoot Dries Mertens van dichtbij nog een dikke kans op 3-2. In dat geval had de wereld er met het oog op de terugmatch een stuk rooskleuriger uitgezien.



Al gelooft onze 29-jarige Rode Duivel ook nu nog volop in de kansen van het Italiaanse Napoli: "Ik zit een beetje met een moeilijk gevoel. Je komt 0-1 voor en dan nog 3-1 verliezen, is zwaar, maar je weet dat het tegen een geweldig team is. Zij laten je fouten maken en jou bepaalde passes geven waardoor je in de problemen komt. Dat is hun sterkte, maar ik denk dat we vandaag iets meer hadden kunnen pakken."



Die gemiste kans op de belangrijke aansluitingstreffer, dat was even balen: "Het was een goeie bal van José Callejón, die hem goed achteruit legde. Op zich raak ik 'em niet zo slecht, maar ik mik iets te hoog. Of we ons nog kunnen kwalificeren? Het is zeker nog mogelijk want we hebben vandaag getoond dat we kunnen voetballen ondanks het feit dat het hier in Madrid moeilijk spelen is." Bekijk hieronder nog eens de beelden van dé opgelegde kans voor 'Driesje'!