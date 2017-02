Bayern veegt de vloer aan met Arsenal en staat met anderhalf been in kwartfinale

Manu Henry

15/02/17 - 22u35

© epa.

Een wedstrijd éénrichtingsvoetbal was het vanavond in de Allianz Arena. Arsenal kon één helft gelijke tred houden met de Duitse 'Rekordmeister', maar was in de tweede periode niet opgewassen tegen een oppermachtig Bayern München en ging uiteindelijk met zware 5-1 cijfers de boot in. De return over drie weken in het Emirates Stadium lijkt slechts een formaliteit.

Na het eerste bedrijf zag het er nochtans niet bepaald rooskleurig uit voor Bayern. De klas van Italiaans oefenmeester Ancelotti begon nochtans prima en was veruit de meest dominante ploeg, al snel resulterend in de openingstreffer van Arjen Robben. Op z'n gekende stijl sneed de Nederlander naar binnen, om vervolgens het leer op wel heel fraaie wijze via de onderkant van de dwarsligger in doel te schilderen: 1-0. Bayern was heer en meester en had controle over de wedstrijd, tot de Servische ref Mazic op het halfuur Arsenal een (lichte) strafschop toekende. Lewandowski ging te gretig in duel met Koscielny en de bal ging resoluut op de stip, tot ongenoegen van het Beierse publiek. Alexis maalde er niet om en bracht 'The Gunners' weer langszij. De Chileen zag zijn elfmeter eerst gestopt door doelman Neuer, maar trof in de herneming vanuit de draai toch raak: 1-1, alles te herdoen. Bayern was weer wakker geschud en trok de kaart van aanval. Op enkele schuchtere pogingen van Lewandowski na leverde dat echter niet veel op. Het was Arsenal dat ei zo na nog met een voorsprong de kleedkamers ging opzoeken, maar Neuer had een prima beenveeg in huis om zijn landgenoot Özil van de 1-2 te houden. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Arjen Robben brak in z'n gekende stijl de ban met een heerlijke goal © ap.