Real buigt scheve situatie helemaal om in spektakelstuk, Mertens mist dé kans op 3-2

Geen stunt voor Napoli en Dries Mertens. Onze landgenoot had het moeilijk tegen de stugge defensie van Real Madrid en liet twintig minuten voor tijd een reuzenkans liggen. De Koninklijke trok na de vroege opener van Insigne verdiend aan het langste eind (3-1).

Bernabéu moest vanavond het toneel vormen voor de 'Grote Dries Mertens Show'. Coach Sarri behield het vertrouwen in onze landgenoot - je kunt ook moeilijk om Mertens heen dit seizoen - en zette Milik op de bank. Beter kon de match niet beter beginnen voor Napoli. Na zeven minuten zag Insigne Keylor Navas ver uit zijn doel staan en met een geniale ingeving zette hij de Italianen heerlijk op voorsprong. Een goal die bijna letterlijk uit de lucht kwam vallen. Real Madrid was immers verschroeiend gestart. Benzema testte na twintig seconden de vuisten van Reina. Na enkele missers was het uiteindelijk toch raak voor de Fransman. Een voorzet buitenkantje rechts van Callejon knikte Benzema staalhard voorbij Reina. De fans in Bernabéu werden verwend. 't Was maar dat het vizier van Ronaldo en Benzema niet echt op scherp stond of het was bij de rust al 2-1.



Na de koffie ging de Koninklijke gewoon verder op zijn elan, nu met goals. Kroos en Casemiro - heerlijke pegel - zorgden al snel voor een 3-1 voorsprong. Napoli kwam er nauwelijks eens uit. Mertens bokste tevergeefs op tegen Sergio Ramos en Varane, de twee torens achterin bij Real. En toch. Een dikke twintig minuten voor tijd liet onze landgenoot een opgelegde kans onbenut. Callejon legde uitstekend terug tot bij Mertens, die in één tijd een metertje over knalde. Het kleine slotoffensief bij de bezoekers leverde niets meer op. Trekken de Napolitanen dit nog recht in Italië?