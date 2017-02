Politie valt hotel Napoli binnen om Maradona te ondervragen over vermeende aanranding

Door: redactie

15/02/17 - 11u23 Bron: AS

© photo news.

Eergisteren nog dolverliefd samen in de jacuzzi, vandaag vermoedens van huiselijk geweld bij Diego Maradona. Volgens de Spaanse radiozender Cadena Ser is in Madrid de politie binnengevallen in het spelershotel Mirassiera van Napoli om er Maradona te ondervragen. Om 8.30u deze morgen zou de vriendin van Maradona de receptie hebben gebeld met een oproep om bijstand na vermeende aanranding.