"Dit heb ik nog nooit gezien. Hoe zó een goede ploeg zó door het ijs kan zakken"

Marc Degryse

15/02/17 - 11u08

© epa.

Net zoals veel voetbalfans zat Marc Degryse gisteren ook gekluisterd aan zijn televisie voor de achtste finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Barcelona. Wat hij daar zag, kan hij nog steeds niet vatten.

"Dit heb ik nog nooit gezien. Hoe zó een goede ploeg als Barcelona zó door het ijs kan zakken. Al moet je de analyse beginnen met het onwaarschijnlijk sterke PSG. Van minuut één zaten ze er bovenop - véél scherper dan Barcelona. En wat opviel: positioneel stonden ze ook beter dan Barça. Niet te geloven dat je zoiets kan zeggen, want uitgerekend het positiespel van Barcelona, het tiki-taka, is tien jaar lang hun handelsmerk geweest. Gisteravond is met name het middenveld helemaal belachelijk gemaakt. Busquets was dramatisch. Er werd veel te veel ruimte weggegeven, vooral aan Di María." "'Een vernedering', anders kan ik het niet noemen. Luis Enrique deed op zijn beurt niks om het tijd te keren. Er veranderde al die tijd weinig aan de tactiek en de mentale ingesteldheid van de spelers: gelatenheid troef. Ik kan met de beste wil niet geloven dat Barcelona dit nog rechtzet in de terugwedstrijd. PSG zal ook in Camp Nou aan kansen komen. Als de remonte toch gebeurt, zwijg ik - want dan zal ik geen woorden hebben."