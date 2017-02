Barcelona-coach Luis Enrique: "PSG was superieur vanaf de aftrap"

Door: redactie

Barcelona-coach Luis Enrique wond na afloop geen doekjes om de zware 4-0 nederlaag van Barcelona bij Paris Saint-Germain. "PSG was in alle opzichten sterker." Toch bleef hij strijdvaardig voor de terugwedstrijd. "We zullen alles uit de kast moeten halen, maar waarom zouden we niet nog kunnen doorstoten?"

"Onze tegenstander was superieur vanaf het begin van de wedstrijd", opende Luis Enrique. "Ze zetten hoog druk, creëerden gevaar en waren het sterkste met en zonder bal. Het is een avond waarin we duidelijk onze meerdere hebben moeten erkennen. De eerste helft was volledig voor PSG. Na de pauze hebben we 15 à 20 minuten de bal gehad. We hebben geprobeerd daaruit te scoren, maar dat is ons niet gelukt. Eén doelpuntje had een groot verschil kunnen maken."



"Ik ben niet verrast door dit PSG", vervolgde Luis Enrique. "De spelers wisten hoe PSG speelde. Alleen was dit de best mogelijke uitvoering, terwijl onze wedstrijd zeer pover was. We hebben ons systeem nog veranderd, maar dat heeft ook niets opgeleverd. De tweede helft leverde dezelfde score op als de eerste helft."



Vooral de aanval van PSG beleefde een grote dag. Maar ook dat verraste Luis Enrique niet. "We kennen het niveau van de Parijse aanvallers. Ze hebben ook op de bank nog veel wisselmogelijkheden. Di Maria speelde op een zeer hoog niveau. Maar ze hebben zich niet alleen offensief getoond, ook defensief was het uitstekend. Er zat veel agressiviteit in de ploeg om de bal telkens weer terug te winnen."



"Maar er rest ons nog een terugwedstrijd", viel er toch enig enthousiasme te bespeuren bij de Barcelonacoach. "We zullen alles uit de kast moeten halen, maar waarom zou het niet kunnen? Het is misschien niet het juiste moment om daarover te spreken, maar wij hebben dit seizoen ook al echte topmatchen gespeeld. De kans is klein dat we doorstoten, maar ze bestaat nog steeds."