Aubameyang mist strafschop en twee reuzenkansen, Mitroglou slaat aan de overkant genadeloos toe (1-0)

Borussia Dortmund heeft nog wat werk voor de boeg als het de kwartfinales van de Champions League wil bereiken. Op het veld van Benfica ging het vanavond met 1-0 de boot in. De Duitsers waren in het Estadio da Luz nochtans heer en meester, maar Aubameyang verkwanselde kans op kans en miste ook nog een strafschop. De thuisploeg had genoeg aan één echte mogelijkheid om de 1-0 eindstand op het bord te zetten. Killer van dienst was Mitroglou.

© ap. Benfica en Dortmund schoten als een sneltrein uit de startblokken, maar aan het hoge tempo kwam al snel een einde. De Portugezen beseften dat ze zich aan het verbranden waren en trokken na een kwartier een stevige muur op. De thuisploeg zakte diep in en loerde op de counter. Buiten een knappe actie van Salvio leverde dat nauwelijks iets op. Dortmund was heer en meester en kreeg voldoende kansen om te scoren. Aubameyang miste oog in oog met Ederson onbegrijpelijk en Lindelöf redde een knal van Dembélé voor de lijn. Op slag van rust kwam Aubameyang dan weer een voet te kort om een voorzet van Guerreiro binnen te werken. Benfica was intussen al lang blij dat het halfweg nog altijd 0-0 stond.

