'Ici, c'est Paris!' Wervelend PSG laat geen spaander heel van onherkenbaar Barça (4-0)

Manu Henry

14/02/17 - 22u36

Di Maria was één van de uitblinkers vanavond met twee fraaie goals © photo news.

Een totaalprestatie. PSG heeft vanavond de harten van héél wat voetbalfans veroverd met een demonstratie tegen het grote FC Barcelona. Messi en co. liepen de volledige wedstrijd achter de feiten aan en werden met een droge 4-0 huiswaarts gestuurd. Een sterke Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij de Parijzenaars en deelde met een knappe assist mee in het feestje van zijn team. Barcelona evenaart met de pandoering de zwaarste Europese nederlaag ooit. De return over drie weken belooft een bijzonder zware dobber te worden voor de 'Blaugrana'. Want: geen enkele ploeg slaagde er ooit in door te stoten na een 4-0 verlies in een Europese heenwedstrijd.

Wat was het vanavond genieten van een beresterk PSG. Vanaf de eerste speelminuut werd al duidelijk dat de Franse topclub zijn vel duur zou verkopen. Maar een 2-0 stand bij de pauze? Nee, daar had zo goed als niemand zijn geld op durven zetten. Het team van Rode Duivel Thomas Meunier overklaste de Catalaanse grootmacht en kwam iets over het kwartier dan ook verdiend op voorsprong. Di Maria schilderde een vrije trap vanop de rand van de zestien enig mooi over het muurtje in doel: 1-0. PSG bleef ook na de openingstreffer de toon aangeven en op een reactie van Messi en co. was het wachten tot minuut 28. André Gomes - die op het middenveld de voorkeur kreeg op Rakitic - stuitte vanuit een schuine hoek op doelman Trapp. Voor het overige moest Barcelona het spel voortdurend ondergaan. Vijf minuten voor de pauze zag de situatie er nog benarder uit voor de bezoekers. Draxler haalde vanuit een schuine hoek de trekker over en verschalkte zijn landgenoot Ter Stegen tegenvoets. Rusten deed een heersend PSG met een dubbele voorsprong tegen een zwak Barcelona (2-0). Lees ook

