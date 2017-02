Meunier vol vertrouwen voor kraker tegen Barça: "Ik voel me niet minder dan Messi"

Door: redactie

Angstzweet is Thomas Meunier (25) vreemd. FC Barcelona? "PSG moet niet onderdoen." Lionel Messi? "Ik voel me niet minder dan hem." Vanavond om 22.30 uur zal blijken of die woorden méér dan bluf zijn. Als hij meedoet tenminste...

"Ik heb vijftig procent kans om te spelen, schat ik", blikt Meunier vooruit. "In de groepsfase heb ik vier keer gespeeld en heb ik zelfs gescoord tegen Basel, maar bij PSG is amper één speler zeker van zijn plek: Thiago Silva (die is vanavond wel geblesseerd, red.). Voor het overige zijn alle jongens elkaar waard. Zelfs bij de doelmannen kan de coach zomaar wisselen."



Welk gevoel overheerste bij de loting: vreugde om de mooie affiche of ontgoocheling omdat het nu erg moeilijk wordt om door te stoten?

"De ploegmaats hadden op een andere tegenstander gehoopt, maar ik ben bovenal tevreden. (lacht) Net als héél Parijs trouwens: dit is de match van het millennium, de supporters spreken er al weken over. Ach, PSG heeft de ambitie om minstens de halve finale spelen. Als je dat wil halen, moet je vroeg of laat voorbij Barcelona. Dan kun je het toch beter meteen doen? Trouwens, als je tegen pakweg Juventus of Bayern moet spelen, is het niet makkelijker door te gaan, hoor. Eén ding is zeker: we mogen geen fouten maken."



Zou jouw stijl bij Barcelona passen?

"Ik begrijp je vraag. Puur qua profiel zou het kunnen. Ik kom het best tot mijn recht bij dominante ploegen met balbezit. Club was perfect, maar dat geldt evengoed voor PSG - wij zijn een 'mini-Barcelona'. Ik kan mijn offensieve kwaliteiten hier uitstekend gebruiken, bij Barça zou dat ook lukken, maar net zo goed bij Sevilla of Real."



Onlangs postte je een foto van Ronaldinho op Instagram.

"Begrijp me niet verkeerd, maar ondanks zijn talent is Messi niet míjn type speler. Ik heb een voorkeur voor spelers 'met een kantje af'. Rooney en Suárez bijvoorbeeld. Of Cantona destijds. Dat neemt niet weg dat Messi geniaal is, maar tegelijk heb ik geen angst. Ik voel me niet minder dan hem. Ik heb tegen Zlatan gespeeld op het EK, hé. En op training sta ik ook tegen wereldtoppers. Ik doe niets liever. Ik zeg het nog eens: PSG moet niet onderdoen voor Barcelona."



