Strijd tussen Messi en Ronaldo: wie haalt als eerste de kaap van 100 doelpunten in Europees clubvoetbal?

Lander Verhoeven

14/02/17 - 13u49 Bron: AD

© ap.

De strijd om de troon van beste speler op aarde stijgt de komende weken weer naar een nieuwe climax. Want wie breekt als eerste in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal de barrière van 100 goals? Lionel Messi of Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo.

De Portugees staat er het beste voor met 98 goals (95 in CL, één in CL-kwalificatie en twee in de Super Cup). De Argentijn moet met twee goals achtervolgen, zijn totaal bedraagt 96 goals.



Messi kan vanavond als eerste een gooi doen naar het record, maar dan moet hij vier keer zien te scoren tegen Paris Saint-Germain. Een aartsmoeilijke opdracht. Dan heeft Ronaldo wel de beste papieren. Hij neemt het woensdag op tegen het Napoli van Dries Mertens. Al zal het niet zo vlot gaan voor Ronaldo. Want dit seizoen gaat het met de Portugees in de Champions League nog niet geweldig. Hij vond in de groepsfase maar twee keer het net, terwijl Messi er al tien binnen prikte.



De twee titanen hebben wel een ruime voorsprong op hun achtervolgers. Zo staat Raúl met 71 treffers op plaats drie en is Paul van Himst de beste Belg met 20 doelpunten.