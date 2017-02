Real kan tegen Napoli op Ronaldo rekenen, voor Bale komt wedstrijd te vroeg

Door: redactie

14/02/17 - 12u30 Bron: Belga

Cristiano Ronaldo. © ap.

Real Madridvedette Cristiano Ronaldo raakt speelklaar voor het Champions Leaguetreffen van morgenavond tegen het Napoli van Dries Mertens. CR7 ontbrak gisteren tijdens de groepstraining maar sloot vandaag weer aan bij de Koninklijke.

Tijdens het eerste kwartier van de training, dat door de media kon worden gevolgd, nam de viervoudige Gouden Bal zonder problemen deel aan enkele lichte opwarmingsoefeningen.



Ronaldo, met 96 treffers topschutter aller tijden in de Champions League, kreeg afgelopen zaterdag in de competitiematch tegen Osasuna een trap op het rechterbeen.



Gareth Bale is er morgen niet bij in het Bernabeustadion. De Welshman was drie maanden buiten strijd met een enkelblessure en traint nog maar enkele dagen met de groep. Realcoach Zinédine Zidane wil geen risico's nemen met de linkspoot.



De terugwedstrijd van de achtste finales wordt op 7 maart in Napels gespeeld.