FC Barcelona neemt Rafinha met masker mee, PSG zonder aanvoerder Thiago Silva

Door: redactie

13/02/17 - 20u37 Bron: ANP

Rafinha, die bij een botsing met zijn ploegmaat Ter Stegen een neusbreuk opliep, zal in Parijs met een masker aantreden. © epa.

FC Barcelona heeft de Braziliaanse middenvelder Rafinha meegenomen naar Frankrijk voor het eerste duel met PSG in de achtste finale van de Champions League. De 24-jarige international brak onlangs zijn neus bij een botsing met ploegmaat Marc-André ter Stegen. Met een speciaal aangemeten masker om zijn neus te beschermen kan Rafinha meedoen tegen PSG.



Gerard Piqué keert ook terug in de selectie van trainer Luis Enrique, nadat de verdediger zaterdag de uitwedstrijd bij Alaves (0-6) aan zich voorbij liet gaan. Piqué kreeg toen rust vanwege lichte hamstringklachten. Barça kan tegen de Franse kampioen niet beschikken over de geblesseerden Arda Turan, Javier Mascherano en Aleix Vidal. Die laatste liep tegen Alaves een ernstige enkelblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.



"We houden rekening met een aanvallend, agressief en avontuurlijk spelend PSG", keek Luis Enrique vooruit. "Zij zullen ons onder druk willen zetten in hun eigen stadion. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd." De coach houdt zich vast aan het verleden. "We hebben goede herinneringen aan het Parc des Princes. Hier hebben we goede wedstrijden gespeeld. Dat zullen we morgen weer moeten doen."