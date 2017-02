Champions League finale in 2019 speelt zich af in Bakoe of Madrid

Lander Verhoeven

3/02/17 - 14u23 Bron: Belga

Het Olympisch Stadion in Bakoe © Twitter Amil Cavadov.

De UEFA meldde vandaag op hun site dat de Champions League-finale van 2019 zal doorgaan in Bakoe (Azerbeidjaan) of Madrid (Spanje). De clubs en steden konden hun kandidatuur doorgeven tot 27 januari. Uiteindelijk waren het de twee enige kandidaten.

Atletico Madrid heeft zijn toekomstige stadion aangeboden om de CL-finale van 2019 te hosten. Het Estadio Metropolitano zou volgend jaar zijn deuren moeten openen en wil direct een groot evenement binnenhalen. In Bakoe zou de finale doorgaan in het Olympisch Stadion dat sinds 2015 bestaat. In dat jaar vonden er ook de opening- en slotceremonie van de Europese Spelen plaats. Beide steden moeten zich in juni nog eens definitief kandidaat stellen, waarna de Europese voetbalbond in september een keuze maakt.



Azerbeidjaan heeft veel zin om een voetbalevenement te organiseren in 2019. Zo staan ze ook op de shortlist voor de Europa League-finale. Hier krijgen ze concurrentie van Glasgow, Sevilla, Besiktas, Stuttgart en Frankfurt.